Двухэтажный поезд намерены запустить между Вологдой и Москвой

Между Вологдой и Москвой рассматривается возможность запуска двухэтажного поезда. Об этом заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов. Заявление прозвучало после подведения итогов динамики пассажиропотока в Вологодской области.

По данным службы корпоративных коммуникаций СЖД, с начала этого года число пассажиров железной дороги в Вологодской области выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в абсолютных показателях составило 1,2 млн человек.

Вопросы дальнейшего развития пассажирских перевозок обсуждались на встрече руководства СЖД с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

«Пассажиропоток в регионе показывает положительную динамику, вырос на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года. Для увеличения объемов перевозок на направлении от Вологды до Москвы сейчас рассматриваем возможность назначения двухэтажного поезда, решение будет принято после тестового рейса двухэтажных вагонов, который организуем в ноябре», – рассказал Рашид Сайбаталов.

По словам Георгия Филимонова, региональные власти рассмотрели возможность изменения расписание поезда Москва – Вологда – Череповец. Кроме того, поднимался вопрос обустройства пешеходных переходов через железнодорожные пути в нескольких населенных пунктах региона.