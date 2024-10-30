Около 450 млн рублей дополнительно направят на закупку льготных лекарств

Из бюджета Вологодской области почти 450 млн рублей будет направлено дополнительно на покупку льготных лекарств. Поправки в областной бюджет сегодня приняли депутаты Законодательного собрания области в ходе 39-й сессии.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов остается на прежнем уровне, произошли передвижки внутри структуры главного финансового документа.

«Дополнительные средства направляются в рамках тех обязательств, которые были даны нашему населению и программ губернатора Георгия Филимонова. В первую очередь – это социальное направление, поддержка бойцов СВО и малообеспеченных категорий граждан. Второе – это инфраструктурное развитие: дороги, «умные» остановки». Третье – мы продвинулись с созданием вологодской экономической зоны. Это огромное количество инвестиций, другой налоговый режим, который позволит нам перезагрузить экономику», - заявил председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Согласно предложенным поправкам, 734,6 млн рублей направляется на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе на единовременные выплаты в связи с проведением специальной военной операции. 722,6 млн рублей – дотация местным бюджетам на обеспечение мер по сбалансированности. Дополнительно 447,5 млн рублей выделено на лекарственное обеспечение. Больше 400 млн рублей направлено на ремонт дорог, установку «умных» остановок и порядка 300 - на ликвидацию свалки на улице Мудрова в Вологде.

С учетом поправок доходы областного бюджета в 2024 году составят 135,4 млрд рублей. Расходы – 180,6 млрд рублей. Дефицит 45,2 млрд рублей, он полностью покрывается остатками средств.

Как отметил Сергей Жестянников, не исключено, что в этом году депутаты еще вернутся к корректировкам бюджета.