Трое подростков получили ожоги в пожаре в Череповце

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Пожар в гараже

Происшествие случилось вчера вечером, 29 октября, на улице Биржевой в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

14-летний мальчик и две 12-летние девочки сидели в машине, в гараже. В помещении хранились тары с легковоспламеняющимися жидкостями. Подросток баловался с зажигалкой, и пары воспламенились. Ребята позвали на помощь родителей. Дети получили ожоги, и их госпитализировали в больницу.

В МЧС стало известно о случившемся только после сообщения из медучреждения. Известно, что огонь повредил обивку салона машины.

Подробности происшествия сейчас выясняют специалисты МЧС России.

Пожар на Биржевой

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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