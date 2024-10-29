Трое подростков получили ожоги в пожаре в Череповце

Происшествие случилось вчера вечером, 29 октября, на улице Биржевой в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

14-летний мальчик и две 12-летние девочки сидели в машине, в гараже. В помещении хранились тары с легковоспламеняющимися жидкостями. Подросток баловался с зажигалкой, и пары воспламенились. Ребята позвали на помощь родителей. Дети получили ожоги, и их госпитализировали в больницу.

В МЧС стало известно о случившемся только после сообщения из медучреждения. Известно, что огонь повредил обивку салона машины.

Подробности происшествия сейчас выясняют специалисты МЧС России.