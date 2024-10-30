На центральную Россию надвигается “черный лед”. Синоптик Тишковец сделал прогноз погоды на начало ноября

Календарь неумолимо приближает зиму. В некоторых регионах России уже успел выпасть первый снег. Однако в Центральной России еще стоит осенняя погода, однако холода все ближе. В ближайшие дни в этом регионе нашей страны возможно появление такого атмосферного явления, как “черный лед” …

Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. “Черный лед”, или другими словами гололедица - образование тонкой корки льда на дорогах.

Это явления обычно возникает после долгих проливных дождей, когда ночная температура опускается на отрицательную территорию, после чего на дорогах появляется тонкий слой льда толщиной 0,5-1 мм. Опасность данного явления заключается в том, что он не виден автомобилистам и пешеходам, что создает дополнительную опасность для передвижения с возможностью получить травму.

На Урале и Сибири может выпасть снег, толщина покрова которого может достигать 3-8 мм.

Также о наступающем похолодании предупредила сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам в последние дни октября и начало ноября в Центральной России может усилиться ветер до 18 м/с, местами будет идти снег.

В ночь на 1 ноября похолодание может достигать до 4 градусов мороза, далее может потеплеть от 0°C до 5°C. На следующей неделе минусовая температура полностью оккупирует Центральную Россию. Автомобилистам необходимо “обувать” зимнюю резину. Пешеходам тоже необходимо утепляться, и надевать обувь с нескользящей подошвой. Крепитесь люди, скоро лето….

