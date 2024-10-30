Более 4 млн рублей похитил череповчанин у пенсионеров

[ Общество ]

36-летний житель города металлургов предстал перед судом за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В прошлом году мужчина был вовлечен неустановленными лицами в преступную схему. Они звонили жителям Череповца и Череповецкого района, представляясь адвокатами или правоохранителями, и сообщали, что «родственник» потерпевшего стал виновником ДТП. Далее за вознаграждение они предлагали помочь этому «родственнику» избежать уголовного преследования.

Подсудимый работал курьером. Согласно своим обязанностям, он забирал деньги у пенсионеров, за что получал вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств. 9 пенсионеров были обмануты таким способом. Общая сумма ущерба составила более 4,1 миллиона рублей.

Подсудимый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 3,9 млн рублей. Часть денежных средств, которыми мошенники не успели распорядиться, была возвращена одной из потерпевших.

Теги:
курьеры дистанционное мошенничество
 

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