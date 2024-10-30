Более 4 млн рублей похитил череповчанин у пенсионеров

36-летний житель города металлургов предстал перед судом за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В прошлом году мужчина был вовлечен неустановленными лицами в преступную схему. Они звонили жителям Череповца и Череповецкого района, представляясь адвокатами или правоохранителями, и сообщали, что «родственник» потерпевшего стал виновником ДТП. Далее за вознаграждение они предлагали помочь этому «родственнику» избежать уголовного преследования.

Подсудимый работал курьером. Согласно своим обязанностям, он забирал деньги у пенсионеров, за что получал вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств. 9 пенсионеров были обмануты таким способом. Общая сумма ущерба составила более 4,1 миллиона рублей.

Подсудимый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 3,9 млн рублей. Часть денежных средств, которыми мошенники не успели распорядиться, была возвращена одной из потерпевших.