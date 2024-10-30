В Вологде дополнительно заасфальтировали более 100 тысяч кв. метров дорог

В этом году в областной столице устранили деформации и повреждения дорожного покрытия на площади почти 64 тысячи квадратных метров. В порядок приводили дороги, тротуары и проезды. Ряд участков ремонтировали картами. Общая площадь ремонтов составила более 100 тысяч квадратных метров.

«Асфальт уложили на изношенных, деформированных участках в разных районах города. Работы провели в дополнение к основным капиталоемким ремонтам улиц. Сплошное асфальтирование выполнили у социально значимых объектов. Зимой продолжим следить за состоянием дорог в городе. Участки, требующие срочного ремонта, восстановим с помощью литого асфальта. Эта технология позволяет работать при низких температурах», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В частности, была обновлена парковка у торгового центра на ул. Ленинградской, 132, проезды к областной и офтальмологической больницам на Пошехонском шоссе, протяженный участок по ул. Пушкинской, Тополевый переулок (от ул. Карла Маркса до Введенского кладбища).

Также отремонтировали стоянку у ПК «Вологодский молочный комбинат», парковку у Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн, подъезд к ДК ПЗ со стороны ул. Костромской, тротуар по ул. Евковской и по Пошехонскому шоссе (у домов с 26-го по 44-й). Помимо этого, на многих участках заасфальтировали ямы, выбоины, восстановили целостность покрытия.

Добавим, в этом году отремонтированы участки 12 улиц на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и средства областного бюджета, выделенные по решению губернатора. Кроме того, за счет областного финансирования проводятся ремонты 50 участков тротуаров. Специалисты подрядной организации обновили асфальтобетонное покрытие с учетом отвода воды при дождливой погоде. Установили бордюрные камни, предусмотрев удобство передвижения по улицам маломобильных групп населения. Также сделали газон ниже уровня бортового камня на 5 см. Это необходимо для того, чтобы земля не вымывалась на тротуар. Приводили в порядок и примыкающие дорожки.