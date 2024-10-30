Трое вологжан похитили более 850 млн рублей с помощью финансовой пирамиды

Злоумышленников обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. В ближайшее время они предстанут перед Вологодским городским судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Действовали обвиняемые в период с января 2015 года по апрель 2019 года. Они объединились в организованную группу и возглавили кредитные потребительские кооперативы – «Надежное будущее», «Резервный капитал», «Финанс Гарант», которые работали по принципу «финансовой пирамиды».

Для создания видимости работы кооперативов обвиняемые открыли офисы на территориях Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, Вологодской областях и г. Санкт-Петербург. Они оборудовали помещения оргтехникой и мебелью, наняли работников, в обязанности которых входили рекламная деятельность, составление отчетности, получение и оформление документов по вкладам, прием денежных средств от пайщиков и передача их руководству.

Нанятые работники разъясняли гражданам, что они вносят свои денежные средства в кооператив под высокие проценты: до 20,9 % годовых. У клиентов складывалась ложная убежденность в безопасности места вложения денежных средств.

Указанным способом обвиняемые совершили хищение денежных средств более чем у 2,4 тысяч граждан на общую сумму 861 миллион рублей.

Кроме того, один из обвиняемых часть денежных средств направил на инвестирование строительства объектов недвижимости на территории города Ростов-на-Дону с их последующей реализацией в личных целях.

На имущество и денежные средства фигурантов, а также лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, наложен арест.