В Вологодской области выбрали «Народных докторов»

[ Общество ]

В Вологодской области подведены итоги конкурса народный доктор. Голосование за любимых докторов началось в августе и завершилось в середине октября.   

«Областной конкурс «Народный доктор» вызывает большой отклик среди вологжан. Более 26 тысяч жителей области проголосовали в этом году за любимых врачей, фельдшеров, медицинских сестер. Народная любовь и внимание к выбранному медицинскому работнику, положительное отношение к труду - это крайне важно, - отметил начальник департамента здравоохранения области Антон Еремеев.

Региональный департамент здравоохранения озвучил победителей конкурса в разных номинациях.

Номинация «Народный врач»:

Рихтер Анастасия Николаевна, врач-ревматолог дневного стационара «Вологодской городской больницы № 2»; Васева Ольга Васильевна, врач-кардиолог консультативной поликлиники «Вологодская областная клиническая больница № 2»; Саблин Андрей Валерьевич, заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт «Кичменгско-Городецкая центральная районная больница» имени В.И. Коржавина».

Номинации «Народный фельдшер»:

Попова Ирина Юрьевна, фельдшер поликлинического отделения № 1 «Вологодская областная детская клиническая больница»; Богданова Светлана Александровна, фельдшер педиатрического отделения детской поликлиники «Череповецкая городская больница»; Мигунова Ольга Иринеевна, фельдшер терапевтического отделения поликлиники «Сямженская центральная районная больница». 

Номинация «Народная медицинская сестра»:

Антонова Наталья Владимировна, медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) терапевтического отделения №1 «Вологодская городская поликлиника № 4»; Волкова Светлана Сергеевна, медицинская сестра процедурной кардиологического отделения «Медико-санитарная часть «Северсталь»; Глебова Елена Александровна, медицинская сестра перевязочной операционного блока «Сокольская центральная районная больница».

Теги:
здравоохранение народный доктор
 

Последние новости

В Вологодской области выбрали «Народных докторов»
«Северсталь» одержала пятую победу подряд
Световой шатер и шар с проходом установят на площади Революции Вологды
Какие торговые точки закроют после ужесточения продаж алкоголя
В России предложили перевести женщин на удаленную работу, чтобы они больше рожали
Вологжане переходят на отечественные почтовые сервисы
Сергей Жестянников намерен ориентироваться на молодежь при формировании кадрового потенциала
3,4 млн рублей потеряла череповчанка из-за знакомства с мужчиной в Интернете
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве трех человек
Профильная смена для учеников лесных классов стартовала на Вологодчине