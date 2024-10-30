В Вологодской области выбрали «Народных докторов»

В Вологодской области подведены итоги конкурса народный доктор. Голосование за любимых докторов началось в августе и завершилось в середине октября.

«Областной конкурс «Народный доктор» вызывает большой отклик среди вологжан. Более 26 тысяч жителей области проголосовали в этом году за любимых врачей, фельдшеров, медицинских сестер. Народная любовь и внимание к выбранному медицинскому работнику, положительное отношение к труду - это крайне важно, - отметил начальник департамента здравоохранения области Антон Еремеев.

Региональный департамент здравоохранения озвучил победителей конкурса в разных номинациях.

Номинация «Народный врач»:

Рихтер Анастасия Николаевна, врач-ревматолог дневного стационара «Вологодской городской больницы № 2»; Васева Ольга Васильевна, врач-кардиолог консультативной поликлиники «Вологодская областная клиническая больница № 2»; Саблин Андрей Валерьевич, заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт «Кичменгско-Городецкая центральная районная больница» имени В.И. Коржавина».

Номинации «Народный фельдшер»:

Попова Ирина Юрьевна, фельдшер поликлинического отделения № 1 «Вологодская областная детская клиническая больница»; Богданова Светлана Александровна, фельдшер педиатрического отделения детской поликлиники «Череповецкая городская больница»; Мигунова Ольга Иринеевна, фельдшер терапевтического отделения поликлиники «Сямженская центральная районная больница».

Номинация «Народная медицинская сестра»:

Антонова Наталья Владимировна, медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) терапевтического отделения №1 «Вологодская городская поликлиника № 4»; Волкова Светлана Сергеевна, медицинская сестра процедурной кардиологического отделения «Медико-санитарная часть «Северсталь»; Глебова Елена Александровна, медицинская сестра перевязочной операционного блока «Сокольская центральная районная больница».