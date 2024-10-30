«Северсталь» одержала пятую победу подряд

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» одержала пятую победу подряд, а Вадим Шипачёв установил новый рекорд КХЛ.
Накануне череповчане принимали минское «Динамо» и в первом периоде забросили две быстрые шайбы. В течение минуты с небольшим отличились Данил Аймурзин - лучший снайпер команды, для которого эта шайба стала 11 в сезоне, и Андрей Чуркин.

Вскоре гости отыграли один гол. Шайбу забросил Вадим Мороз с передачи Шипачёва, для которого этот пас стал 1002-м очком в карьере КХЛ. За этим достижением Вадима с трибун наблюдали первый тренер форварда и его мама.

Во второй двадцатиминутке гости могли сравнять счёт, но после запроса видеоповтора со стороны тренерского штаба «Северстали» гол Николоса Мелошаа был отменен из-за положения у минчан вне игры перед взятием ворот Константина Шостака.

В заключительной двадцатиминутке Давид Думбадзе и Никита Коростелёв увеличили преимущество «жёлто-чёрных» до трёх шайб. За три минуты до конца основного времени матча «зубры» отыграли один гол, но шайба в меньшинстве, да ещё в пустые ворота от Андрея Чуркина подвела итог матча. 5:2 - победа «Северстали», которая стала для череповчан пятой подряд.

Следующий матч «Северсталь» проведёт 1 ноября. Дома череповчане сыграют против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Теги:
хоккей ХК «Северсталь»
 

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