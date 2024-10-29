Световой шатер и шар с проходом установят на площади Революции Вологды

[ Общество ]

В центре Вологды перед новогодними праздниками будет установлен световой шатер, шар с проходом и арка. Администрация города готова заплатить ща новогодний арт-объект 15 млн рублей. Объявление появилось на сайте госзакупок.

По информации РБК Вологда, всего на площади Революции будут установлены четыре новых новогодних арт-объекта – огромный шатер из гирлянд, шар с возможностью пройти через центр, а также четыре большие арки.  

Оборудование должно быть установлено уже 10 декабря, а окончание сроков исполнения контракта – 27 января.

Победитель аукциона станет известен уже на этой неделе.

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