Количество точек «Красного и белого» за 4 года на Вологодчине выросло в 3 раза

Количество торговых точек сети «Красное и белое» выросло в Вологодской области более, чем в 3 раза за последние 4 года. Такую динамику озвучил накануне губернатор области Георгий Филимонов.

Напомним, в понедельник на официальном портале правовой информации появился проект закона, который резко ограничивает продажу алкогольной продукции на территории Вологодской области. Кроме ограничения времени продаж алкогольной продукции с 12 до 14 часов в будние дни, законопроект также предусматривает закрытие алкомаркетов и наливаек на первых этажах многоквартирных домов.

Позже Георгий Филимонов объяснил, что главной задачей в борьбе с алкоголизмом видит именно снижение количества алкомаркетов и наливаек на территории области.

По его данным, в 2021 году на территории области работало 109 точек торговой сети «Бристоль». В 2024 году сеть разрослась до 158 точек.

Еще большую динамику показала торговая сеть «Красное и белое». Если в 2021 году в области работало 55 точек этой сети, то в 2024 году зафиксирован уже 171 магазин «КиБ».

«Мы понимаем, что будем сталкиваться с агрессивной информационной - и не только - волной противодействия со стороны тех представителей бизнеса, которые ради наживы готовы отправлять людей на тот свет. Но мы не можем и не будем молча наблюдать, как умирают и становятся инвалидами наши земляки», - пояснил Филимонов.

Также в правительстве региона уточнили, какие именно торговые могут быть закрыты.