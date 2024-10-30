В России предложили перевести женщин на удаленную работу, чтобы они больше рожали

В России пытаются найти идеальное решение, как исправить демографическую ситуацию в России. Весьма необычное предложение поступило от организации «Ветераны России».

Данное общественное движение предложило перевести всех женщин на удаленку, по мнению авторов это должно способствовать тому, что женщины станут чаще становится матерями. Свою инициативу они подкрепили статистикой, согласно которой, женщины работающие удаленным способом чаще рожают.

Однако категорически против этой идеи выступил известный депутат Виталий Милонов, который привел свои контр методы. По мнению законодателя, запертая в четырех стенах женщина лишится общественного внимания, в том числе и со стороны мужчин. На работе офлайн больше шансов завести служебный роман, после чего стать мамой.

«Где они будут знакомиться, общаться, показывать, какие они красивые? Девушки мотивируют, правильную функцию играют в коллективе. Мужики хоть за собой смотрят, а то зайти в мужской коллектив — кто-то не стриженый, кто-то немытый, небритый. Так что, оставьте девушек», — заявил Милонов в интервью изданию NEWS.ru.

Наверное это тот случай, когда трудно с ним не согласиться. Также авторы этой инициативы упустили из вида много других проблем. Есть работа, которая не может выполняться удаленным способом. Также большинство женщин уже достигли возраста, когда они не смогут иметь детей. Как же далеки наши общественники от простого народа …

