Сергей Жестянников намерен ориентироваться на молодежь при формировании кадрового потенциала

Тематическое заседание комитета по социальной политике и комитета по образованию, культуре и здравоохранению Законодательного собрания области было посвящено подготовке квалифицированных кадров для экономики региона. В обсуждении приняли участие руководители профильных департаментов, работодатели и эксперты.

Основной вопрос – как усовершенствовать сложившуюся в регионе систему подготовки кадров и добиться большей её эффективности? В процессе разговора выяснилось, что этому препятствует несколько факторов.

Одна из основополагающих проблем – отсутствие слаженного сотрудничества между департаментом труда и занятости населения, департаментом образования и работодателями. По мнению председателя Законодательного собрания Сергея Жестянникова, должна быть разработана эффективная методика взаимодействия с определением ответственного ведомства.

«В вопросах формирования кадрового потенциала мы должны быть ориентированы на нашу молодежь. Причем начинать профориентационную работу следует с самого раннего возраста, непосредственного с детского сада дать ребятам представление об имеющихся предприятиях в регионе и профильных классах. Нужно использовать системный подход. От передовых регионов мы уже отстаем на несколько шагов. Например, в Белгородской области мотивируют молодых специалистов жильем, рядом льгот. Недостаточно просто «для галочки» поработать с детьми в надежде на то, что они придут работать на то или иное предприятие после учебы. Нужно создавать условия для этого», - заявил спикер ЗСО.

Также на заседании было предложено пересмотреть систему оплаты труда по всем категориям работников сферы среднего профессионального образования, разработку новых целевых программ обучения, увеличение финансирования материально-технического обеспечения учебных заведений, выделение средств на прохождение медицинских осмотров студентам перед выходом на практику в цеха и производства, а также переоснащение медицинских кабинетов.

Вопрос о проблемах подготовки и трудоустройства квалифицированных специалистов в регионах Северо-Запада России будет вынесен на рассмотрение постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе.