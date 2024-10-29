3,4 млн рублей потеряла череповчанка из-за знакомства с мужчиной в Интернете

[ Происшествия ]

49-летняя череповчанка хотела найти себе молодого человека на сайте знакомств, но нарвалась на мошенника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Женщина зарегистрировалась на первом попавшемся сайте и начала общение с мужчиной, который рассказал, что у него свой бизнес, а также раскрыл секрет своего заработка на биржевой платформе. Мужчина предложил одинокой череповчанке приумножить свой доход, на что женщина согласилась и перешла по ссылке на сайт биржи. Поначалу все шло хорошо, но вскоре доступ к её аккаунту был заблокирован, а для разблокировки потребовалось внести деньги. 

В результате, на протяжении 7 месяцев под различными предлогами череповчанка переводила денежные средства на сайт, взяла кредит в банке и оформила две кредитные карты. Общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Теги:
биржа дистанционное мошенничество
 

Последние новости

Сергей Жестянников намерен ориентироваться на молодежь при формировании кадрового потенциала
3,4 млн рублей потеряла череповчанка из-за знакомства с мужчиной в Интернете
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве трех человек
Профильная смена для учеников лесных классов стартовала на Вологодчине
Тутта Ларсен сняла фильм о Кирилло-Белозерском музее
Telegram-каналы сообщают еще об одной отставке в вологодском парламенте
В России начался бум производства крафтового сливочного масла. Еще один повод переехать в деревню?
Георгий Филимонов: «Наша задача – убрать наливайки и алкомаркеты»
Региональное управление МЧС заявляет о резком ухудшении погоды
В Соколе мужчина до смерти избил сожительницу