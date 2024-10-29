Суд продлил арест подозреваемому в убийстве трех человек

[ Общество ]

Городской суд Вологды продлил арест 38-летнему вологжанину, который обвиняется следствием в убийстве трех человек, совершенном в поселке Рубцово под Вологдой. Преступление было совершено 2 сентября.        

«По версии следствия, вологжанин пришел на один из приусадебных участков в указанном поселке. Там он нанес многочисленные удары тупыми предметами и ножом пятерым знакомым. 35-летняя женщина и двое мужчин (67 лет и 21 год) скончались на месте происшествия. Еще двое потерпевших - 49-летний мужчина и 52-летняя женщина получили тяжелые повреждения и находились в медучреждении». – рассказали в пресс-службе судов области.

Сегодня городской суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 1 января 2025 года.

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