Профильная смена для учеников лесных классов стартовала на Вологодчине

[ Общество ]

В Вологодской области началась профильная смена для учеников лесных классов. Она организована для развития и поддержки лесного образования в регионе, а также ранней профориентации школьников.

«На базе регионального центра дополнительного образования детей стартовала профильная смена «Время первых. Юннат». Участниками смены стали 100 обучающихся 6-8 профильных лесных классов. Их ждет насыщенная образовательная и профориентационная программа, которая рассчитана до 11 ноября», – рассказали в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В лесных классах смогут обучаться участники областных и всероссийских экологических конкурсов, а также Всероссийской олимпиады школьников.

В течение двух недель ребята будут посещать теоретические и практические занятия, мастер-классы. Запланированы выезды в образовательные профильные учреждения и вузы, а также на предприятия лесного хозяйства области.

«Профильную смену проводит детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» совместно с региональным центром дополнительного образования детей при поддержке департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области и ВГМХА имени Н.В. Верещагина», - уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.

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