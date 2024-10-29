Тутта Ларсен сняла фильм о Кирилло-Белозерском музее



Известная российская теле- и радиоведущая, журналистка, актриса, певица Тутта Ларсен сняла фильм о крупнейшем православном монастыре Европы – Кирилло-Белозерском.

«Съёмки на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника проходили в течение двух дней. Экскурсию по монастырю и молебен для ведущих передачи «Путники» Тутты Ларсен и Владимира Колоскова вёл благочинный Кирилло-Белозерского монастыря иеромонах Нил (Андрощук). Гости обители побывали на территории Ивановского и Успенского монастырей, поклонились мощам преподобного Кирилла Белозерского (основателя монастыря), познакомились с архитектурой ансамбля и узнали историю крепости», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

В рамках проекта «Десять самых известных монастырей России» Тутта Ларсен и Владимир Колосков рассказали о единственном федеральном музее Вологодчины.

«Эта обитель напоминает мне спящего богатыря – грандиозные стены, огромный музей, монастырь активно реставрируют! Спасибо музейным работникам, которые здесь создали музей-заповедник и сохранили это богатейшее культурное наследие в период гонений», – комментирует своё посещение Кирилло-Белозерского монастыря Тутта Ларсен.

Фильм о Кириллове за пару дней посмотрели около 400 000 пользователей сети Интернет.

Проект «Путники» рассказал о разных периодах жизни монастыря – духовной дружбе преподобных Сергия Радонежского и его последователя преподобного Кирилла Белозерского; затронул время строительства первого каменного храма – Успенского собора, иконостас XV века из которого дошёл до нас почти в полной сохранности; посещение монастыря Василия III и Елены Глинской, Ивана Грозного; вспомнил годы ссылки патриарха Никона…

Также в рамках проекта «Путники» ведущая рассказывает о том, как до добраться места, где остановиться и поесть и что интересного в этом городе посмотреть ещё.

Отметим, что с 1 октября график работы Кирилло-Белозерского музея-заповедника поменялся. Музей работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00.