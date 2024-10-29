Telegram-каналы сообщают еще об одной отставке в вологодском парламенте

Вологодские telegram-каналы сообщают еще об одной отставке в Законодательном собрании региона. По их данным, заявление об уходе по собственному желанию подал заместитель председателя постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Жильцов.

В Законодательном собрании области он работает с 2016 года. В 2021 году был повторно переизбран по Грязовецкому одномандатному округу №13.

В случае подтверждения информации, Жильцов будет третьим депутатом Заксобрания, сложившим мандат за последние два месяца.

В сентябре об отставке заявил экс-депутат Павел Горчаков, а накануне стало известно об уходе из парламента Александра Гордеева.

Впрочем, также появилась информация, что Жильцов станет советником губернатора и возглавит крупный отраслевой союз. В правительстве региона он будет заниматься повышением инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.