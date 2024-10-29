В России начался бум производства крафтового сливочного масла. Еще один повод переехать в деревню?

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

сливочное масло


Одной из обсуждаемых тем в России на данный момент, является рост цен на сливочное масло, которое подорожало более чем на 25%. Как часто это бывает, власти ищут виновника, обещают наказать, а также сообщается об увеличении покупки этого продукта за границей. Но у данного явления возник совершенно неожиданный “побочный эффект” …


Как пишет Telegram-канал Mash, в России резко вырос спрос на домашние маслобойки взлетел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 49%! Таким необычным способом люди ответили на резкое подорожание сливочного масла, они собираются его производить самостоятельно. Уже  в некоторых социальных сетях люди в группах обмениваются уникальными рецептами приготовления крафтового масла, с вариациями с водкой, чесноком, паприкой и травами.


Каждый подобный взлет на тот или иной продукт, люди начинают задумываться о самообеспечении. Когда подорожали яйца, многие задумались о разведении кур, теперь наши люди кинулись скупать оборудование для производства масла. Однако надо учитывать один момент, что продавать масло собственного производства у них не получится, поскольку это можно делать исключительно при наличии лицензии, и продукт должен соответствовать ГОСТу.


Сегодня средняя цена домашней маслобойки варьируется от 1,5 до 15к в зависимости от объёма и конструкции. Однако радость от сбивания сливок и дегустации собственного масла бесценна. Так смотришь, народ толпами повалит в деревню, чтобы не только масло было собственного производства….
 

Теги:
инфляция молочная продукция
globallookpress.com
 

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