Георгий Филимонов: «Наша задача – убрать наливайки и алкомаркеты»

Губернатор Георгий Филимонов сегодня прокомментировал законопроект об ограничении продаж алкогольной продукции на территории региона. По его словам, одна из главных целей законопроекта – борьба с наливайками и алкомаркетами.

«Только за год население региона сократилось на 7,5 тысяч жителей. По данным центра управления регионом, у нас очень печальная статистика. От граждан поступает поток жалоб на наливайки. Одна из наших главных целей – наливайки и алкомаркеты», - заявил Филимонов.

По его словам, 71% смертей мужского населения Вологодчины вызван последствиями болезней, связанных с приемом алкоголя.

«Цирроз печени, кардиомиопатия, панкреатит, поножовщины. Пьяное вождение, драки и многое другое. Это тяжелый социальный недуг, это бич. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%», - проводит цифры глава региона.

Также Филимонов уточнил, что в федеральном рейтинге трезвости Вологодская область находится на позорном 71 месте. При этом количество алкомаркетов увеличилось более, чем втрое.

Глава региона заявил, что у властей были два варианта законопроекта по ограничению продаж алкоголя. Сам он выступал за жесткий и бескомпромиссный вариант, однако в результате было принято более мягкое решение, которое свелось к значительному сокращению продаж алкоголя.

Ранее NewsVo сообщал, что в регионе алкоголь будут продавать только с 12.00 до 14.00 в будние дни. На выходные и праздничные дни запрет не распространяется. Также будет введен запрет на продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах.