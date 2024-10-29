Региональное управление МЧС заявляет о резком ухудшении погоды

Управление МЧС по Вологодской области заявляет о резком ухудшении погодных условий на территории региона. По информации ведомства, погода начнет портиться уже завтра в середине дня.

«С 12 часов 30 октября и до утра 31 октября на территории региона ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами мокрого снега. Ночью в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Прогнозируется усиление ветра порывами до 16 м/с», - уточнили в МЧС.

Спасатели напоминают, что при ухудшении погодных условий не следует стоять под незакрепленными конструкциями, а автомобили необходимо парковать подальше от линий электропередач и деревьев.