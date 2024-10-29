В Соколе мужчина до смерти избил сожительницу

Происшествие случилось 20 мая этого года в квартире одного из домов на улице Некрасова в Соколе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Двое сожителей распивали спиртное, когда между ними произошла ссора. Мужчина нанес женщине множественные удары руками по голове. Одна из травм оказалась смертельной.

Спустя несколько часов злоумышленник обнаружил сожительницу без признаков жизни, о чем сообщил соседям. Они, в свою очередь, вызвали скорую помощь.

Мужчину задержали правоохранители, а позже поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.