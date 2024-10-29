В Вологде подвели итоги конкурса «Мы выбираем, нас выбирают»

В областной столице состоялась церемония награждения победителей XXIV ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». Его цель – поощрение лучших предпринимателей города и популяризация предпринимательской деятельности. Всего на конкурс поступило 97 заявок от предпринимателей, которые боролись за звание лучших в 18 номинациях.

«В 24-й раз мы проводим этот конкурс для бизнеса, которому важно получить оценку, важно мнение жителей города. Ежегодно мы привлекаем в проект новые сферы бизнеса, и мы рады, что к нему подключаются новые организации и предприятия. Присоединяются и те, кто ранее участвовал в конкурсе. Также ежегодно в конкурс вносятся изменения. Так, в этом году впервые организаторы включили новую номинацию: «Лучшая компания малоэтажного домостроения». Традиционно тройка лидеров в разных номинациях получает дипломы и знак проекта «Мы выбираем»», – рассказала директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Голосование организаторы конкурса проводили в формате социологического опроса. Участники опроса заполняли индивидуальную анкету, где работу конкурсантов нужно было оценить по разным критериям. В этом помогали специалисты Вологодского научного центра РАН.

В результате, по мнению жителей города, победителями и призерами XXIV Ежегодного городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» стали следующие предприятия:

Учебный центр «Estel» (номинация: «Лучший учебный центр дополнительного профессионального образования для взрослых»);

Медицинский центр «Вита» (номинация: «Лучший медицинский центр»);

Семейный ресторан «ПиццаФабрика» (номинация: «Лучший ресторан»);

Агентство недвижимости «Олимп» (номинация: «Лучшее агентство недвижимости»);

Компания «Кухни недорого» (номинация: «Лучшее мебельное производство»);

Клуб карате «Катана» (номинация: «Лучший центр дополнительного образования в области спорта»);

Строительная компания «ЧерриДом» (номинация: «Лучшая компания малоэтажного домостроения»);

Турфирма «7 СОВ» (номинация: «Лучшая туристическая фирма»);

Школа программирования «Софтиум» (номинация: «Лучший центр дополнительного образования детей в области технической грамотности и IT-технологий»);

Фитнес-клубы CardioZone и Best (номинация: «Лучший фитнес-клуб»);

Театрально-досуговый центр «ЧАРЛИКЛУБ» (номинация: «Лучший центр развития творчества детей и молодежи»);

Кафе «Красный мост» (номинация: «Лучшее кафе»);

Центр иностранных языков «ELF School» (номинация: «Лучшая языковая школа»);

Рекламно-производственная компания «ПЕЧАТЬ35» (номинация: «Лучшая рекламно-производственная компания»);

Лицей для малышей «Вишенка» (номинация: «Лучший центр дополнительного образования детей»);

Кофейня «Coffee cake» (номинация: «Лучшая кофейня»);

Сеть салонов красоты «ЦирюльникЪ» (номинация: «Лучший салон-парикмахерская»);

Центр приключений «СКАЛАЛЭНД» (номинация: «Лучший центр отдыха и развлечений»).

Организаторами конкурса выступают Департамент экономического развития Администрации города Вологды и МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма».