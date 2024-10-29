В Вологде сегодня начнут устанавливать скульптуры «Песняров»

На Кремлевской площади Вологды сегодня начнется установка скульптуры группы «Песняры». Накануне фигуры были доставлены в областной центр из Санкт-Петербурга. Как рассказал исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев, в основе композиции - вокалист и четверо музыкантов, которые держат в руках скрипку, баян, гитару и флейту.

«Над созданием фигур в течение 3,5 месяцев работали два скульптора. Модели сначала слепили из глины. Прообразом стали участники легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры». В 1976 году они исполнили песню «Вологда», и о нашем городе узнала вся страна», - уточнил Накрошаев.

По его словам, фигуры выполнены в натуральную величину, при этом рост и телосложение музыкантов выполнены максимально близко к реальным.

Все фигуры будут установлены без постамента, чтобы вологжане и гости города могли с ними фотографироваться.