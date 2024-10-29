Рюкзак с сотней лотерейных билетов украден на станции Сухона

На станции Сухона у пассажира поезда Москва-Архангельск украден рюкзак, в котором. Помимо личных вещей. Находилось 100 лотерейных билетов. По словам потерпевшего, он оставил рюкзак на станции Сухона во время высадки из вагона.

«В рюкзаке, помимо личных вещей и продуктов питания находились 100 лотерейных билетов розничной стоимостью 150 рублей каждый. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 19 тыс. рублей, который является для него незначительным», - пояснили в управлении транспортной полиции.

По подозрению в краже полицейские задержали 38-летнего жителя Харовского округа. Установлено, что мужчина взял оставленный без присмотра рюкзак.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.