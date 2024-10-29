В Череповце заключили контракт на ремонт дорог в следующем году

[ Общество ]

Контракт заключили заранее, чтобы весной как можно раньше приступить к работам. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

В списке на капитальный ремонт 8 улиц. В частности, в порядок приведут улицы Городского Питомника (от Кирилловского шоссе, 37 до ул. Энергетиков, 28); Устюженскую (от дома №40 до перекрестка Устюженская – Мира – Промышленная); Милютина (от ул. М. Горького, 22 до ул. Набережная, 33А); Карла Маркса (от Советского пр., 80 до ул. Набережная, 35а); Безымянную (от дома №18 до ул. Краснодонцев, 63); Ломоносова (от ул. Мира, 1 до ул. Ломоносова, 20); Андреевскую (от дома №2 до Московского проспекта, 49) и Васильевскую (от ул. Данилова, 26 до Московского проспекта, 49).

«Первой ремонтироваться будет улица Городского Питомника в границах города. Подрядчик обещал начать этот ремонт уже в этом году, но планам не суждено было сбыться. Прогноз погоды обещает температуру, близкую к нулю. При таких условиях снимать асфальт, а потом ждать улучшения погоды, чтобы уложить новый, смысла нет. Поэтому весной 2025 года первой «капиталим» улицу Городского Питомника, второй - Устюженскую в районе автоцеха», – рассказал Вадим Германов.

Впервые ремонт придет и на небольшие улицы. Жители города давно просили заменить асфальт на Милютина, Карла Маркса, Васильевской и Андреевской.

Средства на капитальный ремонт дорог выделены Череповцу в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги».

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