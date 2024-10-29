В Вологодской области резко ограничат продажу алкоголя

В Вологодской области с 1 марта 2025 года будет резко ограничена продажа алкогольной продукции. Окончательный вариант проекта закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» появился накануне на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, продажа алкоголя в будние дни будет разрешена только с 12.00 до 14.00. на выходные дни ограничение не распространяется. Также значительно расширен список праздников, когда продажа алкогольной продукции будет полностью запрещена.

В частности, продажа алкоголя будет запрещена:

1) День российского студенчества – 25 января;

2) Всемирный день здоровья – 7 апреля;

3) Праздник Весны и Труда – 1 мая;

4) Международный день защиты детей – 1 июня;

5) День России – 12 июня;

6) День молодежи – последняя суббота июня;

7) День семьи, любви и верности – 8 июля;

8) День знаний – 1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье, - и в следующий за 1 сентября рабочий день;

9) Всероссийский день трезвости – 11 сентября;

10) День народного единства – 4 ноября;

11) День Конституции Российской Федерации – 12 декабря;

Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в день последнего звонка, день выдачи аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о среднем общем образовании. Поскольку эта даты «плавающие», правовые акты о запрете продажи алкоголя будут публиковаться за 10 дней до их наступления.

Также в Вологодской области запретят продажу алкогольной продукции (за исключением общепита) в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение.

Помимо этого, будут введены еще ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года.