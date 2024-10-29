Хроника протестов в Грузии. Политолог дал прогноз, чем закончится грузинский "Майдан"

Обстановка в Грузии ожидаемо накаляется. После подведения итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия “Грузинская мечта”, оппозиция отказалась признавать данный результат. В Тбилиси начался многотысячный “майдан” …

Зачинщиком протестов стала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала жителей страны выходить на протесты. Тем самым политик поставила себя в очень неудобное положение, по законам Грузии ей может грозить арест. Не имеет права глава государства стравливать свой народ, задача президента решать проблемы в мирном русле.

Позднее Зурабашвили заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы в Грузии. Также против “майдана” стало заявление ОБСЕ, что серьезных нарушений в ходе выборов выявлено не было.

Тем не менее вчера вечером к парламенту стали стягиваться тысячи людей на митинг протеста. В толпе были отчетливо видны делегаты Украины с национальными флагами. Пока митинг проходит мирно и серьезных столкновений не происходит. Некоторые СМИ вбросили информацию, что в Грузию прибыла группа подготовленных на Украине снайперов, значит стоит быть готовыми к серьезным провокациям.

Ближе к утру часть митингующих стали покидать проспект Руставели, но это не значит, что протест пошел на спад. В интервью изданию NEWS.ru, политолог Караханов заявил, что по его мнению протесты будут носить волнообразный характер.

Наиболее вероятный сценарий — протесты будут носить волнообразный характер, с периодическими всплесками активности, но без достижения масштаба, способного реально повлиять на политическую ситуацию. Возможно формирование постоянного протестного лагеря, но его влияние будет ограничено, — считает Караханов.

Он также отметил, что на лицо глубокий раскол в обществе Грузии. Жители страны реально не знают кому верить и куда должна двигаться страна, при этом никому не хочется никакой эскалации, и тем более новой войны. Все это дает шанс на то, что постепенно ситуация в Грузии успокоится. Однако как все будет в реальности, покажет время …

