31 объект здравоохранения капитально отремонтирован на Вологодчине

На Вологодчине подвели промежуточные итоги проекта «Капитальный ремонт объектов здравоохранения» губернаторской программы «Стратегия 2.0», в рамках которой производится модернизация медицинских учреждений региона.

«На сегодняшний день в Вологодской области произведен капитальный ремонт 31 объекта здравоохранения. Привели в порядок 16 центральных районных больниц, 6 поликлиник в Вологде и Череповце и 9 областных лечебно-профилактических учреждений. Всего планируем капитально отремонтировать 114 медучреждений региона, на эти цели в 2024 году были направлены 1 332 800 рублей», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По инициативе губернатора в регионе реализуется еще ряд проектов в сфере здравоохранения. Так, по проекту «Сельский ФАП» в муниципалитеты поставлены все запланированные на текущий год 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Часть из них уже установлены и принимают пациентов, на остальных производятся завершающие строительно-монтажные работы.

Еще один проект – «Доступная медицина». Для оказания специализированной медпомощи на селе приобретут три передвижных медицинских комплекса на базе «КАМАЗа» и шесть мобильных стоматологических установок на базе «ПАЗа».

Кроме того, для решения кадровой проблемы реализуются проекты «Земский специалист» и «Молодой специалист». В регионе увеличены размер единовременной выплаты врачам и фельдшерам при трудоустройстве в отдаленных населенных пунктах и сумма компенсации расходов на оплату обучения в ординатуре, введена финансовая поддержка врачам и среднему медперсоналу при устройстве на работу в Вологде и Череповце.