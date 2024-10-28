Пьяный вологжанин одним ударом ножа убил своего гостя

В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту убийства. В преступлении обвиняется местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области.

Происшествие случилось 27 июля. Вечером двое приятелей распивали спиртное в квартире одного из них на улице Гагарина. В какой-то момент между мужчина произошла ссора. Ранее судимый хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь из-за внезапно возникшей неприязни. Рана оказалась смертельной. После этого злоумышленник вызвал скорую медицинскую помощь.

«Прибывшими на место правоохранителями были проведены следственные действия, изъяты следы преступления, в том числе орудие – нож. В ходе допроса фигурант признался в убийстве и был задержан, в последующем арестован. Помимо его признательных показаний, причастность к преступлениям подтверждается комплексом произведенных по уголовному делу следственных действий, включая результаты судебных экспертиз», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.