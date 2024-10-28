«Ночь искусств» пройдет в эти выходные в Вологде

[ Культура ]

Ночь искусств

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», традиционно приуроченной ко Дню народного единства, в Вологодском музее-заповеднике пройдут экскурсионные программы, концерты, мастер-классы и кинодайджест. Мероприятия во всех музейных филиалах состоятся 3 ноября. В этом году девиз акции – «Россия объединяет!».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Экспозиция «Природа и история Вологодского края» (ул. С. Орлова, 15)

12:00-15:00 Фестиваль мастер-классов: аппликация, оригами, коллаж и другие техники, в том числе с использованием природных материалов. Посещение по цене входного билета. 6+

Территория Вологодского кремля (ул. С. Орлова, 15)

12:00 «Кремль сквозь века» – экскурсия для сборной группы по территории Вологодского кремля с посещением выставки «Я низко кланяюсь моим землякам», посвященной 85-летию со дня рождения Валерия Гаврилина в Юго-западной башне. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте.12+

Иосифовские залы (ул. С. Орлова, 15)

15:00 «Портретные истории» – музейная программа в палатах Иосифа Золотого. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 6+

Художественный отдел (ул. С. Орлова, 15)

16:00 Комплексная экскурсия для сборной группы по выставкам «Сокровища русской старины» и «Цветная палитра». Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 6+

Юго-западная башня (ул. С. Орлова, 15)

17:00 «Я сделан в России» – сольный концерт Влада Виноградова. Билеты доступны онлайн, в том числе по «Пушкинской карте». 0+

Музей кружева (Кремлевская пл., 12)

16:00, 17:30 Мастер-класс по росписи мотива от Нины Мокиной. 12+

16:00-19:00 Скетч-рисунки от Евгении Трофимовой. 12+

16:30, 17:15, 18:00 Программа «История моды от ампира до модерна» от Татьяны Воробьевой. Вход свободный. 12+

17:00 Музейная программа «10 шедевров вологодского кружева» в основной экспозиции для сборной группы. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 12+

Музей «Мир забытых вещей» (ул. Ленинградская, 6)

16:00 «Мемуары старинного дома» – экскурсия для сборной группы. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 12+

 

17:00 «Как делается искусство» – мастер-класс поэта, режиссера и актера Анатолия Гукова. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 12+

Дом-музей Петра I (Советский пр., 47)

16:00, 18:00 «О Петре ведайте» – интерактивная экскурсия для сборной группы. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 12+

Музей «Вологодская ссылка» (ул. М. Ульяновой, 33)

14:00 «Подстоличная Сибирь: жизнь в неволе» – экскурсия для сборной группы по основной экспозиции музея. Билеты доступны онлайн, в том числе по «Пушкинской карте». 12+

17:00 Кинодайджест «От декабриста до эсера: образ бунтовщика в российском кино». Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 12+

Музей «Вологда на рубеже XIX-XX вв.» (Советский проспект, 16А)

14:00 Беседы о христианском искусстве от кандидата искусствоведения, преподавателя иконописного факультета Московской духовной академии Людмилы Армеевой. Билеты доступны онлайн, в том числе по Пушкинской карте. 12+

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» (Вологодский округ)

11:00-14:00 Мастер-класс «Традиционная вышивка». 6+

12:00-15:00 Мастер-класс «Валяние валеночков». 6+

3 ноября отделы и филиалы Вологодского музея-заповедника открыты для посещения с 11:00 до 19:00. Музей кружева открыт с 10:00 до 19:00, Архитектурно-этнографический музей «Семенково» – с 10:00 до 17:00.

Теги:
Ночь искусств Вологодский музей-заповедник
Фото: cultinfo.ru
 

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