Объявлена дата переезда травмпункта в Вологде

Ранее он находился на улице Мальцева в здании поликлиники №1. А с 5 ноября травмпункт переедет в лечебный корпус городской больницы №1 на Советском проспекте, 98. Площадь нового помещения позволяет разместить в комфортных условиях как пациентов, так и медицинский персонал.

Такое решение было принято, чтобы травмпункт находился ближе к стационарному травматологическому отделению больницы. Это позволит быстро госпитализировать больного в случае необходимости.

Приём пациентов в травмпункте будут вести врачи-травматологи. В случае появления вопросов по лечению они всегда смогут обратиться к коллегам в стационар. В настоящее время в больнице работают семь докторов, двое из них – молодые специалисты.

Сейчас к уже имеющемуся оборудованию Вологодская городская больница закупает ещё один рентген-аппарат на два рабочих места. Его смонтируют до конца года.