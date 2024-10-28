Пловчиха Анастасия Маркова установила два рекорда Вологодской области на первенстве Северо-Западного округа по плаванию. Соревнования прошли 25-27 октября в Кингисеппе. Также в копилке Анастасии – полный комплект наград.

Вологжанка одержала победу на дистанции 100 метров баттерфляем и завоевала серебро на дистанции 200 метров на спине с новым рекордом области - 2:15.66. Также на счету Анастасии – рекорд области на дистанции 50 м на спине - 29.17. В этой дисциплине волжанка завоевала бронзу.

Еще один вологодский спортсмен - Алексей Кокорин стал чемпионом Северо-Запада на дистанции 200 м баттерфляем.