Депутат Законодательного собрания заявил об уходе с политической арены

[ Общество ]

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Александр Гордеев заявил об уходе с политической арены. По словам самого Гордеева, решение было принято лично без принуждения и с учетом сложившегося семейного положения.

«Вологодская область в последнее время активно развивается и обновляется. Вот и я хочу обновления, поэтому нашёл новую хорошую работу в другой сфере деятельности, в связи с чем, снимаю с себя полномочия депутата Законодательного собрания ВО», - написал Гордеев в соцсетях.

Экс-парламентарий подсчитал, что уже 20 лет работает в публичной власти, из которых 12 лет руководил Вологодским районом и 8 лет является депутатом ЗСО.

«На сегодня я самый «старый» политик в области и считаю пора дать дорогу молодым», - рассказал Гордеев.

По его словам, с политической арены он уходит с высоко поднятой головой, поскольку за его плечами – десятки принятых законов, сотни отремонтированных и построенных социальных объектов, тысячи решённых проблем граждан.

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