Три циклона пройдут над территорией Вологодской области на предстоящей неделе

[ Общество ]

Над территорией Вологодской области на предстоящей неделей пройдут три циклона. Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, к концу недели возможно формирование снежного покрова.

Уже сегодня в западных, а позже и центральных районах пройдет атмосферный фронт, который принесет умеренный дождь. В ночь на вторник осадки сместятся в восточные районы области.     

«В ночь на среду вся территория области окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, осадки прекратятся, подморозит до -2 градусов. Днем на территорию региона ожидается выход мощного циклона. Под влиянием атмосферного фронта пойдет дождь, местами переходящий в мокрый снег, усилится ветер, порывами до сильного. Максимальная температура от 2 до 5 градусов», - пояснили в Гидрометцентре.  

В ночь четверг из-за низкой температуры осадки перейдут в мокрый снег, однако днем при повышении температуры до +3 градусов снова пойдет дождь.

В пятницу ожидается очередной циклон, который придет вместе с арктическим воздухом, и осадки вновь перейдут в снег, возможно формирование снежного покрова.

В выходные дни продолжится поступление холодной воздушной массы, прогнозируются слабо отрицательные температуры.

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