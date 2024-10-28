Вологодское «Динамо» разгромило соперника из Великих Лук

[ Спорт ]

«Динамо» (Вологда) разгромило команду из Великих Лук в предпоследнем туре дивизиона «Б» чемпионата второй лиги.
Матч против «Луки Энергия» завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Рудольфа Чесалова.

Счёт в первом тайме открыл Никита Кореев. После ошибки вратаря хозяев 22-й номер вологжан отправил мяч уже в пустые ворота. В конце второго тайма с разницей в семь минут дублем отметился Кирилл Корепов, доведя счёт до крупного.

Вологжане набрали 48 очков и точно не опустятся ниже 8-го места турнирной таблицы в группе 2. В заключительном туре «бело-синие» примут столичную «Родина М». Матч пройдёт 3 ноября.

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