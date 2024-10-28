Молодежный парламент города Вологды приглашает активистов

В Вологодской городской Думе проходит формирование персонального состава членов молодежного парламента города Вологды очередного созыва и формирование резервного списка.

В персональный состав членов молодежного парламента Вологды и резервный список могут быть включены граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда» и не имеющие судимости.

Кандидатов могут выдвинуть организации, расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда», в том числе общественные объединения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, и их структурные подразделения. Либо желающие могут заявиться в порядке самовыдвижения.

Кандидаты должны предоставить в Вологодскую городскую Думу:

- ходатайство организации о выдвижении кандидата в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, кандидата в резервный список для формирования персонального состава членов молодежного парламента города Вологды очередного созыва (в случае выдвижения кандидата организацией);

- характеристику организации на кандидата в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, кандидата в резервный список для формирования персонального состава членов молодежного парламента города Вологды очередного созыва (в случае выдвижения кандидата организацией);

- заявление кандидата о согласии быть членом молодежного парламента города Вологды (в случае выдвижения кандидата организацией);

- заявление о самовыдвижении кандидата (в случае самовыдвижения гражданина);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата;

- автобиографию кандидата (с обязательным отражением в ней информации о наличии или отсутствии судимости кандидата);

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

Шаблоны доступны в группах Вологодской городской Думы и Молодежного парламента в социальной сети ВКонтакте.

Документы принимаются в Вологодской городской Думе по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, кабинет 108 по 1 ноября 2024 года включительно ежедневно с 09.00 до 16.00 кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.30 и выходных дней (суббота и воскресенье).