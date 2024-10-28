В Вологде завершается ремонт привокзальной площади и бульвара на улице Ильюшина

В Вологде завершается реконструкция площади Бабушкина, бульвара на улице Ильюшина. А также в парке Евковка. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов после рабочей поездки по объектам городской инфраструктуры.

«Сегодня посещаем объекты строительства и благоустройства сразу нескольких городов. Побывали в Вологде на площади имени Бабушкина. Здесь завершают укладывать плитку. Площадь постепенно обретает новый вид. Осталось немного», - рассказал Георгий Филимонов.

На площади в настоящее время уже смонтировали все фонари, высажены растения, постелен газон. На этой неделе должны привезти скамейки и урны.

«Проконтролировали также ход работ в парке Евковка. Здесь уложили плитняк на дорожках, сделали металлический каркас под настил, протестировали фонари. Начали укладывать резиновое покрытие, обустраивать спортивную площадку», - отметил глава региона.

Общая готовность парка Евковка на данный момент составляет 90%. Завершить благоустройство общественного пространства запланировано до конца этого года.

«К финалу подходит и благоустройство бульвара по улице Ильюшина. Здесь уложили новую плитку, смонтировали освещение, высадили кустарники, цветы, обустроили газон. Совсем скоро на бульваре появятся торговые павильоны», - заключил Георгий Филимонов.

На этой неделе ожидается поступление оборудования для детской площадки на бульваре Ильюшина. После монтажа площадка будет доступна для маленьких вологжан.