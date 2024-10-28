ХК «Северсталь» всухую переиграл хабаровский «Амур»

Хоккеисты «Северстали» одержали победу в юбилейном для себя матче в КХЛ. Игра против хабаровского «Амура» стала для череповчан тысячной в рамках Континентальной хоккейной лиги. Счёт был открыт в первом периоде, когда Михаил Ильин смог сохранить шайбу в зоне атаки, переправил её на Данилу Аймурзина и лучший снайпер Череповца забил свой 10-й гол в сезоне.

Во второй двадцатиминутке с разницей в три с половиной минуты голами отметились Эмиль Пьянов, забросивший свою первую шайбу в КХЛ и Никита Коростелёв, установив окончательный счёт. «Северсталь» начала домашнюю серию с убедительной победы 3:0.

Отметим игру Александра Самойлова, который отразил 31 бросок по своим воротам, седьмой раз в карьере отыграв сухой матч в КХЛ.

«Благодарим болельщиков за шикарную атмосферу, которую они создали на матче сегодня. На самом деле, мы готовили наших игроков к сложной игре. Мы понимали, в какой ситуации находится команда «Амур», что они сегодня отдадут все силы, чтобы победить. Собственно говоря, такой матч и получился. Весьма отрадно, что мы сегодня одержали в нем победу», - сказал после игры Андрей Козырев, главный тренер ХК «Северсталь».

Завтра череповчане дома примут минское «Динамо».