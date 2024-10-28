В Вологде собирают подписи против установки памятника Сталину

[ Общество ]

В Вологде собирают подписи против установки памятника Иосифу Сталину, о которой заявил губернатор региона Георгий Филимонов. Правда, на сегодняшний день под петицией подписались всего чуть более 1300 человек.

Среди основных аргументов против установки памятника авторы петиции отмечают, что сталинистов в Вологде не много, а сам Сталин был в городе всего три месяца. После чего совершил побег.

Как отмечает Telegram-канал «Вологодской канвой», сбор подписей продвигают через платную платформу, которой «ранее пользовались личности, признанные экстремистами и иноагентами.   

«Другой интересный момент - рекламу общественной петиции кто-то проплатил, чтобы она продвигалась через платформу платного таргетинга в социальных сетях, который, кстати, очень не дешев», - пишет тг-канал.

По мнению «Канвоя», вполне может оказаться, что акция организована вологжанами, которые с 2022 года проживают в европейских странах.

Теги:
памятник Сталину петиция подписи
 

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