Андрей Накрошаев заявил о глобальном изменении в уборке снега с улиц

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал о принципиальных изменениях в уборке города от снега. Исполняющий обязанности мэра заявил, что в городе не должны скапливаться снежные навалы.

«Весь снег будем отправлять на специальную площадку, которую сейчас готовим за пределами жилого сектора. Подрядчики ориентированы на эту задачу. пополнили парк специальной уборочной техникой», - уточнил Накрошаев.

В настоящее время партия техники закуплена для предприятия «Зеленстрой», на балансе которого уже 27 машин, в том числе 3 погрузчика с челюстным ковшом, фронтальный погрузчик, 6 самосвалов, 6 комбинированных дорожных машин, 9 тракторов с навесным и прицепным оборудованием, полноповоротный экскаватор и грейдер. Кроме того, ожидается поставка лапового погрузчика, трех мини-погрузчиков с навесным оборудованием, а на площадку по приемке снега привезут бульдозер.

Всего, по его словам, в городе будут убирать снег более 100 единиц техники.

Также для борьбы со снегом будет заготовлено более 13 тысяч тонн реагентов, среди которых соль и противогололедный «Бионорд», которые впервые был применен дорожниками прошлой зимой.