Крупный пожар случился на череповецком предприятии по утилизации отходов

[ Политика ]

Крупный пожар произошел накануне на череповецком предприятии по утилизации отходов. Производство находится в деревне Нелазское.

По информации регионального управления МЧС, возгорание на предприятии произошло около двух часов дня. К приезду первых пожарных расчетов горел резервуар с нефтепродуктами.

Пожар удалось локализовать на площади в 700 кв. метров.   

«В тушении и ликвидации последствий задействованы 37 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 специалиста и 9 единиц техники», - рассказали в управлении МЧС.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за нарушений технологического процесса производства или из-за аварийного режима работы электропроводников.

Теги:
пожар утилизация нефтепродукты
 

Последние новости

ХК «Северсталь» всухую переиграл хабаровский «Амур»
В Вологде собирают подписи против установки памятника Сталину
Андрей Накрошаев заявил о глобальном изменении в уборке снега с улиц
Крупный пожар случился на череповецком предприятии по утилизации отходов
Набиуллина открыто пошла против Путина. Глава ЦБ раскритиковала единую валюту стран БРИКС
Российские торговые сети обвинили в массовом ожирении населения страны
Небо в огне, а мы - в порядке: Синоптик Леус пугает новой магнитной бурей
18 водителей автобусов подготовлены вологодским «ПАТП-1»
Вологодских первокурсников посвятили в студенты
Представляются работниками ЖКХ и требуют оплатить долги. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества