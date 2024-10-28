Крупный пожар случился на череповецком предприятии по утилизации отходов

Крупный пожар произошел накануне на череповецком предприятии по утилизации отходов. Производство находится в деревне Нелазское.

По информации регионального управления МЧС, возгорание на предприятии произошло около двух часов дня. К приезду первых пожарных расчетов горел резервуар с нефтепродуктами.

Пожар удалось локализовать на площади в 700 кв. метров.

«В тушении и ликвидации последствий задействованы 37 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 специалиста и 9 единиц техники», - рассказали в управлении МЧС.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за нарушений технологического процесса производства или из-за аварийного режима работы электропроводников.