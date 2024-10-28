Набиуллина открыто пошла против Путина. Глава ЦБ раскритиковала единую валюту стран БРИКС

На прошедшей неделе в Казани завершился очередной саммит стран БРИКС. На этом мероприятии обсуждалось много различных проблем, одной из которых стала работа над единой платежной системой объединения. Президент России Владимир Путин даже представил образец будущей единой валюты БРИКС, которая по его мнению могла бы стать полноценной альтернативой американскому доллару. И вроде бы идея неплохая, однако против этой затеи категорически выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина …

Для многих политико ее позиция стала настоящим шоком. Пресс-секретарь Песков даже пошутил, что Эльвира Сахипзадовна таким образом просто ревную новую валюту к рублю.

Но позднее глава ЦБ более подробно объяснила свою позицию. Как сообщает ТАСС, выступая в пятницу на пресс-конференции после очередного заседания ЦБ, Набиуллина заявила, что приоритетом для стран БРИКС должно стать развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и расчетов в нацвалютах. А бумажные деньги, по ее мнению, это вчерашний день.

«Во-первых, мы все-таки на другом технологическом уровне, нежели иметь бумажные наличные деньги общие», — подчеркнула она.

В любом случае необходимо понимать, что даже развитие новых цифровых денег и запуск их в полноценный оборот может занять несколько лет. Учитывая тот факт, что каждый из участников БРИКС преследует свои конкретные цели и выгоды, находясь в данном объединении, подразумевает наличие некоторых противоречий. Но в любом случае этот вопрос требует серьезного и взвешенного подхода.

Хотя хотелось бы, чтобы российский рубль наконец-то стал стабильным и крепким, думаем, что простым россиянам в таком случае никакая другая валюта не понадобится …

