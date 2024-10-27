Российские торговые сети обвинили в массовом ожирении населения страны

Количество людей с лишним весом в России стремительно растет. Согласно статистике от Всероссийского Союза пациентов, на сегодняшний день 62,5% взрослого населения страны страдают предожирением или ожирением. У данной проблемы нашли совершенно неожиданную проблему …

Конечно же, ожирение это действие сразу нескольких негативных факторов. Однако главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Оксана Драпкина привела очень любопытную статистику.

Так, например в одном городе в разных районах количество людей с лишним весом может быть абсолютно разным. При исследовании проблемы было установлено, что в каком районе находится больше “магазинов у дома”, там больше людей с лишним весом. То есть люди меньше двигаются, а следовательно у них выше шансы нарастить лишние килограммы.

Конечно же, данное обвинение субъективно, поскольку на ожирение также влияет качество пищи и в целом образ жизни. Тем не менее, чем ближе магазины к дому, тем больше упитанных людей.

Ожирение является большой угрозой здоровью населению, поскольку лишний вес провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы, и повышается риск возникновения сахарного диабета, и другие болезни.

Раньше наши люди вынуждены были ходить в магазин дальше, а в СССР еще и постоять некоторое время в очереди. Такое сравнение слегка некорректно, но люди больше двигались. Стоит признать, что и пища тогда была здоровее. А сейчас продукты домой может привезти курьер. Невероятно, но факт …