18 водителей автобусов подготовлены вологодским «ПАТП-1»

В Вологде 18 человек прошли подготовку в учебном центре предприятия «ПАТП №1». С начала года обучены уже четыре группы. Последняя из них завершает бесплатное целевое обучение. После успешной сдачи экзамена в Госавтоинспекции и стажировки водители пополнят штат предприятия. Планируется, что это произойдет уже в ноябре.

«Предприятию нужны новые кадры. ПАТП №1 готово бесплатно обучать и трудоустраивать водителей и дальше, сейчас идет набор следующей группы. Для повышения привлекательности профессии водителя мы внедрили новые меры поддержки. В частности, прорабатываем возможность присвоения квалификации и установления надбавок водителям второго класса – 10%, первого – 25%. Мы продолжим субсидировать ПАТП №1, чтобы сделать общественный транспорт удобным и доступным, а работу на муниципальном предприятии – привлекательной. Это позволит выйти на новый уровень пассажирских перевозок», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В рамках учебной программы будущие водители изучают основы управления транспортных средств категории «D», их техническое обслуживание и устройство. Также они проходят практические занятия по управлению автобусами. По условиям договора водители, которые прошли целевое обучение за счет предприятия, должны отработать в «ПАТП №1» не менее трех лет.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте «ПАТП № 1», а также уточнить по телефонам: +7-963-356-25-51, 8 (8172) 55-66-70.

Добавим, также «ПАТП №1» предоставляет следующие возможности для водителей: официальное трудоустройство; зарплата от 70 тысяч рублей; скользящий график (3/2 – с 06.00 до 18.00 или с 13.00 до 01.00); отпуск – 35 дней; полный соцпакет; доставка на работу и с нее на служебном транспорте; бесплатный проезд по городу; компенсация расходов на оплату съемного жилья (до 15 тыс. рублей в месяц) для иногородних.