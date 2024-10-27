Вологодских первокурсников посвятили в студенты

В Вологде около 2000 первокурсников вузов и ссузов прошли посвящение в студенты. Общегородское посвящение прошло во Дворце спорта «Вологда».

«Пусть учеба будет легкой, а выбранная профессия – интересной и востребованной. Со своей стороны хочу сказать, что команда администрации Вологды готова поддержать ваши инициативы. Мы делаем все для того, чтобы молодым людям было комфортно учиться, а потом и работать в Вологде. Ведь в ваших руках находится будущее страны», – поздравила студентов заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Гуляева.

В празднике нем приняли участие 22 учебных заведения. С флагами своих образовательных организаций прошли представители ссузов и вузов Вологды. Потом новоиспеченные студенты дали клятву первокурсника.

Также на мероприятии подвели итоги «Городского фестиваля студентов», который проводится в рамках нацпроекта «Образование» и при поддержке ФГАИС «Молодежь России». Абсолютным победителем фестиваля стала команда Вологодского кооперативного колледжа. В отдельных номинация победу одержали следующие студенческие активы: Вологодский колледж сервиса (номинация «ПроАктив»); Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина (номинация «ПроДобро»); Вологодский строительный колледж (номинация «ПроЭкологию»); Вологодский колледж технологии и дизайна (номинация «ПроМедиа»); Северо-Западный институт (филиал) МГЮА (номинация «ПроСпорт»); Вологодский колледж связи и IT (номинация «ПроТворчество»).

«Проект «Городской фестиваль студентов» реализуется в Вологде третий год под ряд. В этом году в нем принимали участие 12 команд высших и средних образовательных организаций Вологды. Конкурс состоит из нескольких этапов, включающих в себя участие в социально значимых событиях города за год. На Общегородском посвящении в студенты перед ребятами выступили замечательные коллективы», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Лучшим наставником была признана заместитель директора по учебно-воспитательной работе и информационной деятельности Губернаторского колледжа народных промыслов Любовь Секретарева. Студентом года стал студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Даниил Антонов, а первокурсником года – студент Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина Александр Тихомиров.