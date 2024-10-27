Представляются работниками ЖКХ и требуют оплатить долги. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества



Россияне продолжают становиться жертвами мошенников. По данным ЦБ только в 2024 году мошенники смогли украсть у наших людей и компаний более ₽2,3 трлн., и скорее всего это не финал. Стало известно, что о новой схеме мошенников, которая набирает свою популярность …

Мошенники стали представляться сотрудниками ЖКХ, и требуют у наивных граждан оплатить несуществующие долги. Об этом россиян предупредил председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

Для этого они отправляют своей жертве СМС, либо звонят по телефону либо с помощью мессенджеров, представляются сотрудниками ЖКХ, после чего сообщают клиенту о выявленной задолженности и требуют ее срочно оплатить. Для этого на человека оказывается мощное психологическое давление, чтобы счета были оплачены как можно быстрее.

В данной ситуации ни в коем случае нельзя поддаваться на провокацию. Если вы добросовестный плательщик, то любые долги изначально исключены. Также необходимо знать, что настоящие работники коммунальных служб никогда не будут по телефону требовать оплатить задолженность, тем более требовать предоставить свои личные данные. По закону о задолженности официально предупреждают письменно, обычно это через заказное письмо. Все данные о долгах всегда прописаны в платежках ЖКХ.

Если к вам поступил подобный звонок, некто представился сотрудником ЖКХ и потребовал оплатить долги, то необходимо немедленно обратиться в полицию и сообщить номер, с которого поступил звонок. Также необходимо рассказать о данной ситуации родственникам и друзьям, чтобы они были в курсе.

Берегите себя друзья и свои денежки …