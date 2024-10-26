Переобуться к зиме: в ЦОДД призвали россиян заняться "зимней резиной"

[ Общество ]
Автор:
Юлия Галунова

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже забил тревогу, призывая москвичей переобуться к   зиме, и не просто   так.

Аналитики ЦОДД не просто так   рекомендуют смену   резины при установлении   среднесуточной   температуры 5-7° выше   нуля.   Они   провели   изучение   статистики   дорожно-транспортных   происшествий   за   период   с   ноября   2023   по   февраль   2024   года   и   убедились:   в   ноябре   происходит   на   37%   больше   аварий,   чем   в   среднем   в   зимние   месяцы. И   все   из-за   того,   что   мокрый   снег   ухудшает   сцепление   шин   с   дорогой,   увеличивая   тормозной   путь   и   создавая   условия   для   потери   контроля   над   автомобилем.   

Помимо   смены   резины   специалисты   ЦОДД   рекомендуют   также   провести   полную   проверку   автомобиля   перед   зимним   сезоном.   Проверьте   износ   шин,   аккумулятор,   уровень   жидкостей   и   тормозные   колодки.   Это   поможет   избежать   неприятных   сюрпризов   на   дороге   и   обеспечит   безопасность   вам   и   вашим   близким.

Не откладывайте смену шин на последний момент.   Не рискуйте   своей   безопасностью   и   безопасностью   своих   близких.   Переобуйтесь   в   зимнюю   резину   вовремя,   и   пусть   дорога   будет   для   вас   спокойной   и   комфортной. 

Дополнительные   советы   для   повышения   безопасности   на   дороге:

  • Регулярно   проверяйте   погодные   условия   и   состояние   дороги   перед   выездом.
  • Увеличьте   расстояние   до   идущего   впереди   транспорта.
  • Избегайте   резких   торможений   и   маневра.
  • Включите   фары   даже   в   дневное   время   в   зимний   период.
  • Держите   в   автомобиле   необходимый   набор   зимней   амуниции:   теплые   одежды,   контейнер   с   горячим   напитком,   фонарик,   запас   продуктов.

 Запомните,   что   безопасность   на   дороге   –   это   не   просто   правила,   это   ответственность   перед   собой   и   своими   близкими.

Теги:
погода
 

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