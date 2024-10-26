Переобуться к зиме: в ЦОДД призвали россиян заняться "зимней резиной"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже забил тревогу, призывая москвичей переобуться к зиме, и не просто так.

Аналитики ЦОДД не просто так рекомендуют смену резины при установлении среднесуточной температуры 5-7° выше нуля. Они провели изучение статистики дорожно-транспортных происшествий за период с ноября 2023 по февраль 2024 года и убедились: в ноябре происходит на 37% больше аварий, чем в среднем в зимние месяцы. И все из-за того, что мокрый снег ухудшает сцепление шин с дорогой, увеличивая тормозной путь и создавая условия для потери контроля над автомобилем.

Помимо смены резины специалисты ЦОДД рекомендуют также провести полную проверку автомобиля перед зимним сезоном. Проверьте износ шин, аккумулятор, уровень жидкостей и тормозные колодки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге и обеспечит безопасность вам и вашим близким.

Не откладывайте смену шин на последний момент. Не рискуйте своей безопасностью и безопасностью своих близких. Переобуйтесь в зимнюю резину вовремя, и пусть дорога будет для вас спокойной и комфортной.

Дополнительные советы для повышения безопасности на дороге:

Регулярно проверяйте погодные условия и состояние дороги перед выездом.

Увеличьте расстояние до идущего впереди транспорта.

Избегайте резких торможений и маневра.

Включите фары даже в дневное время в зимний период.

Держите в автомобиле необходимый набор зимней амуниции: теплые одежды, контейнер с горячим напитком, фонарик, запас продуктов.

Запомните, что безопасность на дороге – это не просто правила, это ответственность перед собой и своими близкими.