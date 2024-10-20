«Битва экстрасенсов»: целитель Коновалов обвинил Кашпировского в срыве своих выступлений

Грандиозный скандал набирает силу на российском рынке магических услуг. В схватку между собой вступили два очень известных «экстрасенса», Анатолий Кашпировский и Сергей Коновалов, которые обвиняют друг друга в кознях, мешающих их нормальной работе …

«Звезда» девяностых Анатолий Кашпировский возобновил свою гастрольную деятельность, благо в живых еще осталось много поклонников тех лет. Народ хлынул на его сеансы. Чего только стоит способ лечения хлоркой от аллергии, о чем писал Telegram-канал SHOT. Бизнес стал налаживаться, как на горизонте появился конкурент в лице Сергея Коновалова.

Бывший доктор медицинских наук Коновалов противопоставил лечению гипнозом и прочими снадобьями предложил свои инновационные разработки, а именно лечение буклетами со своей фотографией и «сосудами с водой». После некоторых удачных выступлений у доктора началась самая настоящая черная полоса, ему отказали в контракте на выступление сразу несколько площадок в Москве и Санкт-Петербурге.

Долго не думая «экстрасенс» Коновалов обвинил в этом Кашпировского и его племянника Мамаева. По его мнению, это именно они распространяют слухи, что он срывает их концерты, хотя все происходит с точностью до наоборот.

И это неудивительно, ибо если один «целитель» опустошит карманы всех желающих вылечиться, то другому ничего не достанется, и великая сила буклетов с фотографией просто пропадет зря. Как писал все тот же Telegram-канал SHOT, Кашпировский открыто назвал Сергея Коновалова мошенником и шарлатаном, а еще припугнул его последователей скорой смертью. Вот такие необычные разборки в стиле 90-х.

А может это и к лучшему? Если государство закрывает глаза на всю эту деятельность, то тогда эти два персонажа проглотят друг друга. Хотя нашим людям давно пора научиться верить точным наукам, а не верить во всякую чушь …