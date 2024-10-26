В аварии в Тарногском районе пострадали четыре человека

ДТП произошло вчера, 25 октября, около четырех часов дня в Тарногском Городке. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

По предварительной информации, на перекрестке автодорог Тарнога – Подволочная и Тарнога – Костылево столкнулись автомобили «Мазда», за рулем которой находился 43-летний житель Тульской области, и «ГАЗ Луидор».

В результате аварии пострадали четыре человека. В частности, травмы получили пассажиры «Мазды»: 10-летний мальчик и женщины 61 и 38 лет. Также травмирован водитель «ГАЗ» – тарножанин 1966 года рождения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.