В аварии в Тарногском районе пострадали четыре человека

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ДТП Тарнога

ДТП произошло вчера, 25 октября, около четырех часов дня в Тарногском Городке. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

По предварительной информации, на перекрестке автодорог Тарнога – Подволочная и Тарнога – Костылево столкнулись автомобили «Мазда», за рулем которой находился 43-летний житель Тульской области, и «ГАЗ Луидор».

В результате аварии пострадали четыре человека. В частности, травмы получили пассажиры «Мазды»: 10-летний мальчик и женщины 61 и 38 лет. Также травмирован водитель «ГАЗ» – тарножанин 1966 года рождения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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